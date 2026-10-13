ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا امریکہ کو سخت انتباہ: امریکی جنگی جہازوں کو ڈبونے کے لیے لمحہ شماری کر رہے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل علی عظمایی کا پہلا ٹیلی ویژن انٹرویو نشر ہوا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کا 13 ارب ڈالر مالیت کا جنگی جہاز بے اثر ہوچکا ہے اور آبنائے ہرمز سے تقریباً 700 کلومیٹر دور چلا گیا ہے، کیونکہ اسے آبنائے کے قریب آنے کی ہمت نہیں۔
ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز کے داخلی راستے کے قریب آئیں تاکہ انہیں نشانہ بنا کر ڈبو دیا جائے۔ ان کے بقول، ایرانی فورسز اس لمحے کی آمد کے لیے مسلسل انتظار کر رہی ہیں۔
عظمایی نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں نے میڈیا پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ مبینہ خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ایرانی فورسز نے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو سزا دینے کے دو واقعات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔
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