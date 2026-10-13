آذربائیجان میں حجاب پر پابندیوں کے خلاف احتجاج، خواتین اور طالبات کی حمایت میں مہم زور پکڑ گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جمہوریہ آذربائیجان میں حجاب کرنے والی طالبات پر عائد پابندیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اسی دوران آذربائیجان کی خواتین اور لڑکیوں کی جانب سے حجاب اختیار کرنے کی مہم بھی زور پکڑ رہی ہے، جس کا مقصد اسکولوں میں داخلے سے روکی جانے والی طالبات کی حمایت کرنا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اسکولوں میں لباس سے متعلق حکومت کی تعلیمی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکساں لباس کے نام پر بنائے گئے ضوابط کو مذہبی آزادی محدود کرنے اور مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔
ناقدین نے ان اقدامات کو حجاب کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق اور عزتِ نفس کے منافی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں۔
اسی سلسلے میں آذربائیجان کی خواتین اور لڑکیوں نے حجاب کرنے والی طالبات کی حمایت میں ایک مہم شروع کی ہے۔ اس مہم میں شریک خواتین اور لڑکیاں حجاب اختیار کرکے ان طالبات سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں جنہیں اسلامی لباس کی وجہ سے کلاسوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔
یہ مہم حجاب پر عائد پابندیوں کے خلاف احتجاج اور مذہبی لباس کے انتخاب کے حق پر زور دینے کا ذریعہ بن رہی ہے۔
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