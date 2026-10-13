لبنان سے صیہونی فوج کا مکمل انخلا حکومت کی اولین ترجیح ہے، نواف سلام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے وزیرِاعظم نواف سلام نے جنوبی لبنان کے تین شہریوں کی شہادت پر ان کے اہلِ خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔
شہداء میں فرون نامی قصبے میں شہید ہونے والے انجینئر حسین علی رمضان، یاطر قصبے میں شہید ہونے والے لبنان کی فوج کے ریٹائرڈ اہلکار علی عبدالحسن سویدان اور عین ابل قصبے میں شہید ہونے والے داخلی سلامتی کے اہلکار ایڈگار جیلو شامل ہیں۔
نواف سلام نے کہا کہ صیہونی فوج کے مسلسل حملے اور جنگ کے بعد باقی رہ جانے والی بارودی سرنگیں اب بھی جنوبی لبنان کے شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہیں اور انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کا تحفظ، انہیں اپنے قصبوں اور زمینوں پر محفوظ طریقے سے واپس لانا اور جنگ کے دوران بچ جانے والے گولہ بارود اور بارودی سرنگوں کو ختم کرنا حکومت کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہے۔
لبنان کے وزیرِاعظم نے زور دیا کہ حکومت لبنان کی سرزمین سے صیہونی فوج کے مکمل انخلا اور ملک کے تمام علاقوں میں ریاستی عمل داری قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، تاکہ شہریوں کو اپنی ہی سرزمین پر محفوظ اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔
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