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مغربی ایران میں اسلحہ اسمگل کرنے والے گروہ کے دو ارکان گرفتار

13 اکتوبر 2026 - 16:18
News ID: 1877674
مغربی ایران میں اسلحہ اسمگل کرنے والے گروہ کے دو ارکان گرفتار

ایران کی وزارتِ اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ مغربی ایران میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے جنگی اسلحہ اسمگل کرنے والے گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صوبہ کرمانشاہ کے محکمۂ اطلاعات کے اہلکاروں نے سرحدی محافظوں کے تعاون سے اسلحہ اسمگل کرنے والے ایک گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں ایک ایرانی شہری اور ایک پڑوسی ملک کا باشندہ شامل ہے۔ وزارتِ اطلاعات کے مطابق، یہ افراد کردستان کے علاقے سے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اسلحہ اسمگل کر رہے تھے اور ملک میں داخل ہوتے وقت ان کی شناخت کرکے انہیں گرفتار کیا گیا۔

گرفتار گروہ کے قبضے سے 99 پستول، 10 کلاشنکوفیں، پستول کے 1,700 کارتوس اور پستول کے 198 میگزین برآمد کرکے ضبط کر لیے گئے۔

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