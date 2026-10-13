پاکستان کا افغان طالبان سے مطالبہ؛ افغانستان کی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی وزارتِ اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان کے ترجمان کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ طالبان افغانستان کی سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کی کارروائیاں روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ وزارت نے ان گروہوں کے ٹھکانوں اور انہیں مدد فراہم کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف عملی اور قابلِ تصدیق اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
وزارت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ طالبان کے ترجمان نے ایک بار پھر افغانستان کی سرزمین سے پیدا ہونے والے دہشت گردی کے مستند خطرے سے نمٹنے کے بجائے زبانی بیانات دینے اور عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوششیں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتیں کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے استعمال ہونے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔
پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی نگرانی کرنے والی تجزیاتی معاونت کی ٹیم کی سولہویں رپورٹ، نمبر S/2025/796، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے تقریباً 6 ہزار جنگجو موجود ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق، رپورٹ میں طالبان کی جانب سے اس گروہ کی حمایت کا بھی ذکر ہے۔
بیان میں زور دیا گیا کہ ان نتائج کو محض پاکستانی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ انکار کرنے کے بجائے عملی اقدامات کے ذریعے اس خطرے سے نمٹیں۔
پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کی پابندیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے شہریوں کے حقوق اور طرزِ حکمرانی کے بارے میں طالبان کی جانب سے کی جانے والی تنقید کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔
بیان کے آخر میں کہا گیا کہ پاکستان اب بھی بات چیت کے لیے پُرعزم ہے، تاہم بامعنی پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ طالبان دہشت گردی کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں اور ان کے معاون نیٹ ورک کے خلاف ایسے اقدامات کریں جن کی تصدیق ممکن ہو۔
وزارت نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ، قومی خودمختاری کے دفاع اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ بیان میں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کی ذمہ داری افغان طالبان پر عائد کی گئی ہے۔
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