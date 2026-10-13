کوئٹہ میں پاک فوج کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، دو پائلٹ شہید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پیر کے روز پاکستان کے شہر کوئٹہ میں نواں کلی کے قریب پاک فوج کا ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔
پاک فوج نے حادثے میں شہید ہونے والے دونوں پائلٹوں کی شناخت انسٹرکٹر پائلٹ میجر حسنین شہزاد ہمایوں اور زیرِ تربیت پائلٹ کیپٹن عبدالسماد کے ناموں سے کی ہے۔
اطلاعات کے مطابق، حادثے کے فوراً بعد امدادی اور ملبہ تلاش کرنے والی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ طیارے کے گرنے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔
یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کو بھی فضائی حادثات میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
رواں سال جون میں پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کے علاقے مظفرآباد کے قریب پاک فوج کے ایوی ایشن یونٹ کا ایک ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر اڑان بھرتے وقت گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق، یہ حادثہ بھی فنی خرابی کے باعث پیش آیا تھا اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔
اسی طرح گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان کے زیرِ انتظام گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے عملے کے پانچ ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔
اگست 2025 میں بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے زیرِ استعمال ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان لے جا رہا تھا۔ پاکستان کے ایک قبائلی علاقے میں پیش آنے والے اس حادثے میں ہیلی کاپٹر کے عملے کے پانچ ارکان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔
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