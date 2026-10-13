قطر: غزہ میں نسل کشی کے ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی نیوز رپورٹ کے مطابق، امیر قطر نے علاقائی صورتِ حال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر ہمیشہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات، سفارت کاری اور پُرامن ذرائع کو ترجیح دیتا آیا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے علاقائی اور عالمی اقتصادی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش اور راس لفان گیس تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان سے قطر کی گیس برآمدات متاثر ہوئیں۔
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ قطر عالمی مائع قدرتی گیس کی تجارت کا تقریباً پانچواں حصہ فراہم کرتا ہے، اس لیے اس تجارت میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی منڈیوں اور صارفین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے مطابق، قطر نے جنگ بندی کے حصول اور آبی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں میں بھی حصہ لیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ بحران کے دوران قطر نے اپنی خودمختاری کے تحفظ، عالمی توانائی کی سلامتی اور معیشت کے استحکام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ امیر قطر نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے تحفظ اور توانائی کی تنصیبات سمیت شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔
امیر قطر کے مطابق، ان کے ملک کی حکمت عملی چار بنیادی نکات پر مشتمل ہے: جنگ میں الجھے بغیر وطن کا مضبوط دفاع، عوامی خدمات اور سپلائی چین کو برقرار رکھنا، جنگ بندی اور آبی گزرگاہوں کی بحالی کی کوششوں میں تعاون، اور مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بات چیت کی طرف واپسی کے مواقع تلاش کرنا۔
فلسطین کی صورتِ حال پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ تمیم نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ قطر خطے کو محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے اپنے برادر ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔
انہوں نے واضح کیا کہ غزہ میں ہونے والے واقعات نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں کو احتساب سے بچنے نہیں دینا چاہیے۔ امیر قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی حمایت کے ساتھ فلسطینیوں پر آبادکاروں کے حملوں کے خطرات سے بھی خبردار کیا۔
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