شر پسند برطانیہ کے ایران پر نئے الزامات، مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان

جماران نیوز ایجنسی کے مطابق، برطانوی وزیراعظم اینڈی برنہم نے کسی واضح ثبوت کے بغیر ایران پر فرفورڈ کے واقعے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانوی حکومت نے اس واقعے کو ایران کے خلاف الزامات عائد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، برطانوی وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ فرفورڈ کے واقعے میں ناکام حملے کی منصوبہ بندی ممکنہ طور پر ایران میں کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے کے بعد ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
دوسری جانب، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ نے دو ایرانی شہریوں پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی حکام نے ان پر مغربی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔
میڈیا نے برطانوی حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے لندن پر امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی میں ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ تاہم، فراہم کردہ رپورٹ میں ان الزامات کے حق میں آزادانہ طور پر تصدیق شدہ شواہد کی تفصیل موجود نہیں۔
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