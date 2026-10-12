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امریکہ کی تزویراتی شکست؛

ایران کی تجارتی شریان کاٹنے کے لئے بحری ناکہ بندی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا

12 اکتوبر 2026 - 18:49
News ID: 1877265
ایران کی تجارتی شریان کاٹنے کے لئے بحری ناکہ بندی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا

ایسے حال میں کہ جبکہ پابندیوں اور بحری محاصرے کے منظرناموں میں ایران کی تجارتی شریان کو روکنے کو ہدف بنایا گیا تھا، ملک میں اشیاء کی آمد و رفت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ایران کی تجارت کی ترقی کی تنظیم کے سربراہ محمد علی دہقان دہنوی کہتے ہیں:

- بحری محاصرے کے منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری درآمدات اور برآمدات کے شعبوں میں، خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے ذریعے ہونے والی 75 فیصد غیر ملکی تجارت، ختم ہو جائے، لیکن کچھ اور ہی ہؤا۔

- وزن کے لحاظ سے ہم نے اپنی تجارت کا کچھ حصہ کھویا ہے لیکن درحقیقت ہم نے اپنی تجارت کا ایک بڑا حصہ ناکہ بندی کی زد میں آنے سے بچا لیا ہے۔

- تنازع شروع ہونے سے پہلے، ملک کی برآمدات اور درآمدات کا بڑا حصہ جنوبی سمندری راستوں سے منتقل ہوتا تھا۔

- بحری محاصرے کے ساتھ ہی، ریلوے اور سڑکوں کے راستے فوری طور پر متحرک ہو گئے تاکہ تبادلے کا بوجھ اٹھا سکیں۔

- متبادل سڑک اور ریل کوریڈورز کے ذریعے ملک کی برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور

-  بنیادی ضروریات کی اشیاء کی درآمد میں ہمیں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے اور اقتصادی لحاظ سے مفید اشیاء کی برآمدات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

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