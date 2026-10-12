عراقچی: میناب کے اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا ہوگا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے ایک پلیٹ فارم پر اپنے ذاتی صفحے پر بتایا کہ انہیں میناب کے شجرہ طیبہ اسکول میں حملے کے بعد زندہ بچ جانے والی ایک طالبہ کا خط موصول ہوا ہے۔
عراقچی نے لکھا کہ آج ’’ماحولیاتی تباہی: خاموش جرم‘‘ کے عنوان سے منعقدہ عالمی کانفرنس کے موقع پر انہیں شجرہ طیبہ اسکول، میناب کی طالبہ فاطمہ زہرا شیخ آبادی کا خط ملا۔
انہوں نے مزید کہا کہ فاطمہ زہرا نے اپنے خط میں اپنی دوستوں اور ہم جماعتوں نیایش، سوناز، باران اور زینب کو یاد کیا ہے، جو میناب کے شجرہ طیبہ اسکول پر امریکی حملے میں شہید ہوگئی تھیں۔
ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق، فاطمہ زہرا نے لکھا کہ وہ زندہ اس لیے بچ گئی تاکہ اپنی دوستوں کے بارے میں بتا سکے اور ان کی یاد کو زندہ رکھے۔ اس نے اقوام متحدہ سے یہ سوال بھی کیا کہ وہ اس سانحے اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کارروائی کیوں نہیں کرتا۔ طالبہ نے ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کی دوستوں کو فراموش نہ ہونے دیں۔
عراقچی نے زور دے کر کہا کہ ان کے اور وزارت خارجہ کے ساتھیوں کے لیے یہ خط موصول ہونا میناب کے شہید بچوں کے ساتھ ہمدردی سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حقیقی ذمہ داری اس جرم کے حقائق کو محفوظ کرنا، قانونی اور عالمی سطح پر اس کا پیچھا کرنا اور اس کے ذمہ داروں اور حکم دینے والوں کو جواب دہ بنانا ہے۔
انہوں نے آخر میں لکھا کہ وہ فاطمہ زہرا کی آواز اور میناب کے بچوں کی داستان عالمی اداروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
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