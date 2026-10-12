مغرب کے انسانی حقوق کے دوہرے معیار؛ یمن پر خاموشی، سعودی عرب کے لیے ماتم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مارچ 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد نے یمن کے خلاف تباہ کن جنگ شروع کی۔ اس جنگ کے دوران فضائی حملے کیے گئے، شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا گیا، خوراک اور ادویات کی ترسیل محدود کی گئی اور صنعاء کا ہوائی اڈہ بند کردیا گیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں میں بارہا شہریوں کی ہلاکتوں اور یمن میں وسیع انسانی بحران کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے اندازوں کے مطابق، 2021 کے اختتام تک یمن کی جنگ میں براہِ راست اور بالواسطہ متاثرین کی تعداد تقریباً 3 لاکھ 77 ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ اس تعداد میں بھوک، بیماری اور غذائی قلت کے باعث ہونے والی اموات بھی شامل تھیں۔ اسی عرصے میں امریکا نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی مدد جاری رکھی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی امریکی ساختہ ہتھیاروں کے استعمال سے سعودی قیادت میں ہونے والے اتحاد کے متعدد حملوں کو دستاویزی شکل دی۔
ریاض کے متنازع معاملات صرف یمن کی جنگ تک محدود نہیں ہیں۔ ان میں ایسے فضائی حملے اور ناکہ بندی بھی شامل ہیں جنہوں نے لاکھوں یمنی باشندوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، جبکہ سعودی حکومت کے ناقد صحافی جمال خاشقجی کا استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر قتل بھی اسی فہرست کا حصہ ہے۔ امریکا کی 2021 میں جاری کی گئی خفیہ معلومات پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خاشقجی کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کے آپریشن کی منظوری دی تھی۔ تاہم، اس جائزے کے باوجود سعودی قیادت کی اعلیٰ سطح پر ایسی عدالتی جواب دہی سامنے نہیں آئی جو اس معاملے کی سنگینی کے مطابق ہو۔
اب مغربی ذرائع ابلاغ اور ریاض کی حمایت کرنے والی حکومتوں سے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی کو اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یمن پر برسوں کی بمباری، شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور وہاں کے عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کیے جانے کے واقعات کو مرکزی توجہ کیوں نہیں ملتی؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانی حقوق مغربی اتحادیوں کے لیے نمایاں اور یمن کے متاثرین کے لیے نظر انداز کیے جانے والے معاملے نہیں بن سکتے۔
جب سعودی عرب کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ شہ سرخی بن جاتا ہے، لیکن برسوں کی جنگ اور ناکہ بندی کے بعد یمنی عوام کی مشکلات پس منظر میں چلی جاتی ہیں تو خبروں کے انتخاب کے معیار اور اس کے پیچھے کارفرما سیاسی ترجیحات پر سوال اٹھانا ضروری ہوجاتا ہے۔ کیا یمنی باشندوں کی جانوں کی خبری اہمیت کم ہے؟ کیا بمباری، بھوک یا علاج کی سہولت نہ ملنے سے جان گنوانے والا بچہ صرف اس لیے کم توجہ کا مستحق ہے کہ وہ ایسے ملک میں رہتا ہے جو مغرب کا اتحادی نہیں؟
دوہرا معیار اسی وقت شروع ہوتا ہے جب متاثرین کو سیاسی تعلقات کی بنیاد پر توجہ دی جاتی ہے یا انہیں فراموش کردیا جاتا ہے۔
مغرب ایک طرف سلامتی اور انسانی حقوق کی بات نہیں کرسکتا اور دوسری طرف اس جنگ کے نتائج پر خاموش نہیں رہ سکتا جس میں اس کے اتحادیوں کا کردار رہا ہو اور وہ قتل و جرائم میں شریک رہے ہوں، یا پھر محض ایسے ردعمل تک محدود رہے جن کی کوئی بڑی قیمت نہ چکانی پڑے۔ سعودی قیادت میں اتحاد کو فوجی مدد کی فراہمی اور جمال خاشقجی کے قتل جیسے معاملات میں جواب دہی کا مطالبہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہونا، ان پالیسیوں کی حقیقی ترجیحات کے بارے میں سنجیدہ سوالات پیدا کرتا ہے۔
متاثرین کے غم پر انتخابی رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے اور انصاف کو ریاض کے ساتھ سیاسی تعلقات کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی دنیا میں صورت حال ایسی بنائی جارہی ہے کہ یمنی عوام کی تکالیف ذرائع ابلاغ کی فراموشی اور سیاسی مصلحتوں کی نذر ہوجائیں۔
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