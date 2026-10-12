وال اسٹریٹ جرنل: سعودی عرب کو میزائل شکن میزائلوں کی کمی کا سامنا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کے روز لکھا کہ یمن کی حکومت اور فوج سعودی عرب پر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ اخبار کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اب سخت حفاظتی انتظامات اور پناہ گاہوں سے لیس محلات کے درمیان آمد و رفت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت ایک منتخب سکیورٹی ٹیم کے سپرد ہے۔
محمد بن سلمان کو بھاری اخراجات اور یمن کے بارے میں غلط اندازوں کے باعث کمزور معیشت کا سامنا ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ملک کو یمن کی فوج کے مزید حملوں کو روکنے کے لیے درکار میزائل شکن میزائلوں کی کمی کا سامنا ہے۔
اخبار سے گفتگو کرنے والے باخبر حکام کے مطابق، محمد بن سلمان سخت حفاظتی انتظامات اور پناہ گاہوں والے محلات کے درمیان آتے جاتے ہیں اور ان کی حفاظت ایک منتخب سکیورٹی ٹیم کرتی ہے۔ اخبار کے مطابق سعودی ولی عہد آخری مرتبہ منگل کے روز عوامی سطح پر دکھائی دیے، جب وہ ملک گیر خون عطیہ مہم کی حمایت کے لیے ایک تقریب میں شریک ہوئے۔
وال اسٹریٹ جرنل نے مزید لکھا کہ سعودی عرب کو اپنی فضائی حدود کے دفاع کے لیے فضائی دفاعی نظام کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی لیے ملک بھر میں فضائی دفاعی نظام دوبارہ تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ توانائی کی اہم تنصیبات اور محلات کی حفاظت کی جاسکے۔
اخبار کے مطابق، گزشتہ روز یمن کی فوج کے دو کروز میزائل سعودی فضائی حدود میں 800 کلومیٹر سے زیادہ اندر تک پہنچے اور ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔
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