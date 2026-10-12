جیکب آباد میں یمنی عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ریلی؛ پاکستانی حکومت سے امن اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی اپیل پر جیکب آباد میں مظلوم یمنی عوام کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔
اس موقع پر مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما حجۃ الاسلام مقصود علی ڈومکی نے یمن میں برسوں سے جاری جنگ، بمباری اور انسانی بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ان کے بقول، اسی وجہ سے امریکا، صیہونی ریاست اور آل سعود یمنیوں پر مخالفانہ پروپیگنڈے اور فوجی کارروائیوں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
انہوں نے امریکا کے مقاصد اور سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے کی صورت حال کا درست ادراک کرتے ہوئے ایسے فیصلے کرے جو قومی مفادات اور عالم اسلام کے اتحاد کے مطابق ہوں۔
اس پاکستانی عالم دین نے آل سعود کے اقدامات کو درست ثابت کرنے کے لیے حرمین شریفین کے مقدس نام کے استعمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت کو ایسے کسی بھی فیصلے سے گریز کرنا چاہیے جس سے اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھے یا ملک کے اندر فرقہ وارانہ اختلافات میں اضافہ ہو۔
انہوں نے مزید پاکستانی حکومت اور وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا کہ یمن کا معاملہ قومی اسمبلی اور سینیٹ میں پیش کیا جائے تاکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر قومی سطح پر بحث اور غور کیا جاسکے۔
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جیکب آباد میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر اظہار الحسن نے کہا کہ مظلوم یمنی عوام کی حمایت ایک دینی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان یمنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امن کے قیام اور یمن میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔
انہوں نے یمن کی انصار اللہ کے رسول اکرم (ص) کی حمایت میں اختیار کردہ مؤقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں انصار اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ صیہونی ریاست عالم اسلام کے لیے اصل خطرہ ہے۔
ریلی کے اختتام پر شرکاء نے ایک بار پھر مظلوم یمنی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں قومی مفادات، عالم اسلام کے اتحاد اور علاقائی امن و استحکام کو ترجیح دے۔
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