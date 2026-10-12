وال اسٹریٹ جرنل: ٹرمپ نے سعودی عرب کی فوجی مدد کی درخواست مسترد کردی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک سعودی عرب کی ان درخواستوں کو مسترد کیا ہے جن میں انصار اللہ کے مجاہدین کی پیش قدمی روکنے کے لیے براہِ راست امریکی فوجی مداخلت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
یہ درخواستیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوششوں اور امریکا میں تقریباً ایک ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے کے باوجود کی گئیں۔
وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ حملوں میں شدت آنے کے باعث سعودی عرب کو مسلسل بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کا سامنا ہے۔
اخبار کے مطابق، سعودی عرب کے دارالحکومت کے بعض علاقے میدانِ جنگ کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، جو اس ملک کو درپیش سکیورٹی چیلنجوں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
اخبار کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، سعودی عرب کی جانب سے امریکا میں بھاری سرمایہ کاری کے وعدوں کے باوجود، واشنگٹن نے اب تک براہِ راست فوجی مداخلت پر رضامندی ظاہر نہیں کی، جس کا مطالبہ ریاض کر رہا ہے۔ یہ صورت حال اقتصادی شراکت داری مضبوط بنانے کی کوششوں اور فوجی تنازع کے بارے میں امریکی مؤقف کے درمیان ممکنہ فرق کو نمایاں کرتی ہے۔
معاشی شعبے میں جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کی پہلی اور دوسری سہ ماہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے اور یہ سعودی عرب کے وژن 2030 میں مقرر کردہ ہدف سے بھی کم رہی ہے۔ اس طرح سکیورٹی اور فوجی دباؤ کے ساتھ معاشی مشکلات بھی سعودی عرب کے لیے ایک اضافی چیلنج بن رہی ہیں۔
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