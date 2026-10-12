عراق کی کتائب حزب اللہ کی یمن کی سعودی عرب کے خلاف کارروائیوں کی حمایت؛ ’’شیطان کے سینگ پر وار کرو، فتح قریب ہے‘‘

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف یمنی فوج کی کارروائیوں پر مبارک باد دی اور انہیں یمنی عوام کی ’’پامال شدہ عزت اور حقوق‘‘ کے دفاع کے لیے کی جانے والی کارروائیاں قرار دیا۔
عراق کی حزب اللہ نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے خطاب میں کہا:
’’ہم محمد بن سلمان اور ان کے آقاؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں اور یمنی عوام پر مسلط ظالمانہ محاصرہ ختم کریں۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عراق کے عوام اور اس ملک کی اسلامی مزاحمت یمنی عوام اور ان کے منصفانہ مقصد کے ساتھ کھڑی ہے۔‘‘
اس مزاحمتی تنظیم نے کہا کہ عراق میں سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آنے والے بعض بیانات اور مؤقف ’’بے سُری آوازیں‘‘ ہیں، جو عراقی عوام کے مؤقف کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ صرف ان بیانات دینے والوں کی ذاتی رائے کی عکاسی کرتے ہیں۔
عراق کی حزب اللہ نے مزید کہا:
’’ہماری باوقار قوم اپنے تمام طبقات اور گروہوں کے ساتھ امتِ مسلمہ کے تمام حق پر مبنی مقاصد کی حمایت اور مدد جاری رکھے گی۔‘‘
بیان کے آخر میں کتائب حزب اللہ نے کہا:
’’ہم کتائب حزب اللہ کی جانب سے یمن میں اپنے مجاہد بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے سینگ اور انسانیت کے دشمنوں پر کاری ضربیں لگانے کا سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ فتح حاصل ہوسکے۔‘‘
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