فرانس کی عدالت نے اسلامی اسکول الغزالی کی 6 ماہ کی بندش برقرار رکھی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فرانس کے شہر ایمیئن کی انتظامی عدالت نے جمعرات 8 اکتوبر کو شہر کری میں قائم اسلامی نجی اسکول الغزالی چلانے والی انجمنوں کی جانب سے اسکول کی بندش کا حکم معطل کرنے کی درخواستیں مسترد کردیں اور ادارے کی 6 ماہ کی بندش برقرار رکھی۔
رپورٹ کے مطابق، جون اور ستمبر میں ہونے والے معائنے کے دوران حفاظتی کمیٹیوں نے پرائمری اسکول کی عمارت کی ساخت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ان معائنوں کے بعد اوآز کے حکام نے فوری اصلاحی اقدامات کا مطالبہ کیا اور بالآخر 29 ستمبر کو اسکول بند کرنے کا حکم جاری کردیا۔ خدشات صرف عمارت کی حالت تک محدود نہیں تھے بلکہ پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کی سطح پر تعلیمی جگہوں کے استعمال اور اسکول کی سرگرمیوں کی تنظیم سے متعلق امور بھی اس میں شامل تھے۔
عدالت نے کہا کہ عمارت میں تعمیراتی کام جاری ہونے کے باوجود تقریباً 250 طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی ضمانتیں کافی نہیں ہیں۔ ججوں نے اسکول چلانے والی انجمنوں کی دو الگ الگ درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکام کے فیصلے کو فوری طور پر معطل کرنے کے لیے درکار قانونی شرائط ثابت نہیں ہوسکیں۔ اسکول انتظامیہ نے بندش کے نتیجے میں ہونے والے سنگین مالی نقصانات کی جانب بھی توجہ دلائی تھی۔
عدالت کے فیصلے کے مطابق طلبہ کے والدین کو 15 دن کے اندر اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کرنا ہوگا۔ اسکول انتظامیہ کو بھی اپیل کا عمل شروع کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اس طرح 6 ماہ کی بندش برقرار رہنے کے باوجود اس فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کے راستے اب بھی کھلے ہیں۔
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