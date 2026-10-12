سکیورٹی خدشات؛ کیا سعودی عرب 2027 ایشین کپ کی میزبانی سے محروم ہوسکتا ہے؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی کوریا کی فٹبال فیڈریشن نے آج پیر کے روز ایشین فٹبال کنفیڈریشن کو خط بھیج کر نومبر میں ہونے والے ایشین کپ سے قبل سعودی عرب میں سکیورٹی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
یمنی فوج کی جانب سے ریاض کے کنگ خالد ہوائی اڈے پر جوابی حملے میں 12 افراد ہلاک اور 309 زخمی ہوئے۔
اس سے قبل سعودی عرب نے سکیورٹی مسائل کے باعث ابہا اور الفیصلی کے درمیان ہونے والا ایک مقامی فٹبال میچ منسوخ کردیا تھا۔ ریاض میں آج رات النصر اور ازبکستان کے نفتچی کے درمیان ہونے والے میچ کا انعقاد بھی سکیورٹی خدشات کے باعث غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔
جنوبی کوریا اب سعودی عرب میں ہونے والے ایشین کپ کی سکیورٹی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے سفارت خانے نے سعودی عرب کے لیے خطرے کی سطح 3 کا انتباہ جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں سے ریاض چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔
جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق، ملک کی فٹبال فیڈریشن ایشین فٹبال کنفیڈریشن کے ساتھ رابطے میں ہے۔ فیڈریشن نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور 2027 ایشین کپ کے میزبان ملک میں سکیورٹی صورتحال کے حوالے سے ایشین فٹبال کنفیڈریشن کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔
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