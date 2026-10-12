پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے: سید جواد نقوی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ حجت الاسلام سید جواد نقوی نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی، فرقہ واریت اور تکفیریت الگ الگ مسائل نہیں بلکہ خارجی سوچ کے مختلف مظاہر ہیں، جن کا مقابلہ پاکستان میں امن، سلامتی اور ترقی کے قیام کے لیے ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے لیے حکومت اور سکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کے ساتھ معاشرے کے تمام طبقات کی فکری، ثقافتی، ابلاغی اور تحقیقی شرکت بھی ضروری ہے۔
سید جواد نقوی نے کہا کہ پاکستان پر مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ خود پاکستان کی جنگ ہے، اس لیے پوری قوم کو متحد ہوکر اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور اس راستے میں حکومت اور سکیورٹی اداروں کی حمایت کرنی چاہیے۔
انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف عوام کا کردار ہتھیار اٹھانا نہیں بلکہ اخلاقی، اعتقادی، فکری، تبلیغی اور تحقیقی میدانوں میں اس جدوجہد کا ساتھ دینا ہے۔ دہشت گردی کے مراکز کی نشاندہی، اس کی فکری جڑوں کا جائزہ اور ان عناصر کی شناخت جو اس پدھرے کی حمایت کرتے ہیں، مؤثر مقابلے کے لیے ضروری ہے۔
تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوجی میدان تک محدود نہیں بلکہ یہ نظریے اور بیانیے کی جنگ بھی ہے۔ اس میدان میں ذرائع ابلاغ، مذہبی جماعتوں، جامعات، اساتذہ، محققین، دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کو فوج اور سکیورٹی اداروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
ان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف حکومت کے سرکاری مؤقف کو علمی، فکری اور تحقیقی بنیادوں پر مضبوط بنانا موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جانا چاہیے جہاں باصلاحیت اور صاحبِ نظر دانشور مطالعے، تحقیق، دلیل اور واضح مؤقف کے ذریعے عوامی رائے کی رہنمائی کرسکیں۔
سید جواد نقوی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ محض رسمی کمیٹیوں پر انحصار کرنے کے بجائے سنجیدہ، ماہر اور مؤثر افراد کو عملی میدان میں لائے اور ان کے لیے عملی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد پر اعتماد اور ان کا احترام دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر قومی بیانیہ تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ صرف حکومتی اور سکیورٹی اقدامات سے ممکن نہیں بلکہ فکری اور اعتقادی میدان میں بھی سنجیدہ جدوجہد ضروری ہے۔ اس لیے سکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کے ساتھ دہشت گردی کے فکری عوامل اور اس کے پشت پناہ عناصر کی بھی شناخت کرکے ان کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔
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