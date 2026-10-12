یمن جنگ میں مغربی حمایت نہ ملنے پر سعودی عرب مایوس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یمن میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے کے بعد سعودی عرب مغربی ممالک کی جانب سے محدود حمایت ملنے پر مایوسی محسوس کر رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، برطانیہ نے سعودی عرب کو ایک فضائی ایندھن بھرنے والا طیارہ فراہم کیا ہے، تاہم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ریاض کی جانب سے مزید دفاعی معاونت کی درخواستوں کو تاحال منظوری نہیں ملی۔
بلومبرگ نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ چار سالہ نسبتاً پُرسکون دور کے بعد یمنی حوثیوں نے بحیرۂ احمر کے سامنے واقع مغربی ساحلی علاقوں اور باب المندب کے قریب شہروں پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
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