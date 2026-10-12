  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

یمن جنگ میں مغربی حمایت نہ ملنے پر سعودی عرب مایوس

12 اکتوبر 2026 - 11:25
News ID: 1877016
یمن جنگ میں مغربی حمایت نہ ملنے پر سعودی عرب مایوس

یمن کے خلاف جنگ میں مغربی ممالک کی محدود حمایت نے ریاض کو مایوس کر دیا؛ سعودی عرب کی مزید دفاعی مدد کی درخواستیں تاحال منظور نہیں ہو سکیں۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یمن میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے کے بعد سعودی عرب مغربی ممالک کی جانب سے محدود حمایت ملنے پر مایوسی محسوس کر رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، برطانیہ نے سعودی عرب کو ایک فضائی ایندھن بھرنے والا طیارہ فراہم کیا ہے، تاہم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ریاض کی جانب سے مزید دفاعی معاونت کی درخواستوں کو تاحال منظوری نہیں ملی۔

بلومبرگ نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ چار سالہ نسبتاً پُرسکون دور کے بعد یمنی حوثیوں نے بحیرۂ احمر کے سامنے واقع مغربی ساحلی علاقوں اور باب المندب کے قریب شہروں پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha