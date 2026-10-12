ریاض ایئرپورٹ پر ایک اور حملہ، سعودی عرب نے تصدیق کر دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی ایوی ایشن اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ آج شام ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک بار پھر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے یہ حملہ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی حملوں کے جواب میں کیا۔
اس سے قبل بھی ذرائع ابلاغ نے ریاض ایئرپورٹ پر دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی خبریں دی تھیں۔ اس کے علاوہ کنگ خالد ایئرپورٹ کی بندش میں توسیع، ریاض کے اسکولوں میں دوبارہ آن لائن تعلیم اور مصر کی ایئرلائن کی ریاض کے لیے پروازیں معطل کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔
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