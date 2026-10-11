پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انتخابی کمیشن کے اعلیٰ افسر شمشاد خان محسود قتل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی وزارتِ داخلہ نے ملک کے انتخابی کمیشن کے اعلیٰ افسر شمشاد اختر (شمشاد خان محسود) کے خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردانہ حملے کے دوران قتل ہونے کی اطلاع دی ہے۔
اطلاعات کے مطابق، انہیں شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں، جنوبی وزیرستان کے قریب، نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔
پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق، شمشاد خان محسود گزشتہ روز ٹانک کے علاقے میں واقع گاؤں گیرا بلوچ کی ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ وہ شدید زخمی ہو گئے اور اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران دم توڑ گئے۔
پولیس کے مطابق، موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے انتخابی کمیشن کے اس افسر پر فائرنگ کی اور واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دی۔
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