صیہونی آبادکاروں نے زیتون کی فصل کاٹنے والے 7 فلسطینی کسانوں کو اغوا کر لیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں زیتون کی فصل کاٹنے میں مصروف فلسطینی کسانوں پر حملے کیے، جن کے دوران 7 فلسطینیوں کو اغوا اور کم از کم 4 کو زخمی کر دیا گیا۔
یہ حملے فلسطینی کسانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور زیتون کی فصل کی کٹائی کے موسم میں انہیں اپنی زمینوں تک رسائی سے روکنے کی کوششوں کے دوران کیے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، ہفتے کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں متعدد حملوں کے دوران صیہونی آبادکاروں نے 7 فلسطینیوں کو اغوا اور مزید 4 کو زخمی کر دیا۔
یہ خطرناک کارروائیاں زیتون کی فصل کی کٹائی کے موسم میں فلسطینی کسانوں پر صیہونی آبادکاروں کے حملوں کے وسیع تر سلسلے کا حصہ ہیں۔
فلسطین کی آواز ریڈیو نے رپورٹ کیا کہ صیہونی آبادکاروں نے بیت لحم کے مغرب میں واقع نحالین بستی کے قریب زمینوں سے 3 فلسطینی کسانوں کو اغوا کر لیا۔ ریڈیو نے ان کی گرفتاری کی اطلاع دیتے ہوئے ان کی موجودہ صورتِ حال کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔
ریڈیو نے مغربی کنارے کے شمالی علاقے نابلس سے رپورٹ کیا کہ صیہونی آبادکاروں نے نابلس کے شمال مغرب میں واقع بیت امرین بستی میں زیتون کی فصل کاٹنے والے ایک فلسطینی کسان کو بھی اغوا کر لیا۔ اس کسان کے بارے میں بھی مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
اسی علاقے میں ایک اور حملے کے دوران عینی شاہدین نے خبر رساں ادارے اناطولیہ کو بتایا کہ بیتا بستی کے جنوب میں زیتون کی فصل کاٹنے والے 3 فلسطینی کسان صیہونی آبادکاروں کے حملے میں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے مقامی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا۔
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