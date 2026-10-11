ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی سرکاری تعداد بڑھ گئی، سینکڑوں واقعات اب بھی ریکارڈ سے باہر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پینٹاگون نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 21 ہلاک اور 865 زخمی قرار دیا ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکی وزارتِ جنگ کے سرکاری ریکارڈ میں تازہ ترین تبدیلی کے بعد جاری کیے گئے ہیں۔
اخبار واشنگٹن پوسٹ کی 10 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق، دو اموات کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو پہلے سرکاری اعداد و شمار میں درج نہیں تھیں۔ ان میں مارچ کے مہینے میں کویت میں امریکی فوج کے نیشنل گارڈ کے ایک افسر کی موت اور ستمبر میں امریکی بحریہ کے ایک اہلکار کی موت شامل ہے، جسے خودکشی قرار دیا گیا ہے۔
دوسری جانب، تحقیقاتی ویب سائٹ ’’دی انٹرسیپٹ‘‘ نے اس سے پہلے پینٹاگون کے سرکاری اعداد و شمار میں موجود تضادات اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات کی اصل تعداد اعلان کردہ اعداد و شمار سے زیادہ ہو سکتی ہے۔
دی انٹرسیپٹ نے اس سے قبل بھی رپورٹ کیا تھا کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے سینکڑوں واقعات وزارتِ جنگ کے سرکاری ریکارڈ میں درج نہیں کیے گئے۔
پینٹاگون نے اب تک ان تمام تضادات کے بارے میں جامع وضاحت پیش نہیں کی ہے۔
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