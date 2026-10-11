نوبل امن کا مطالبہ اور جنگی کارروائیاں؛ سی این این نے بھی ٹرمپ کے دعوے پر سوال اٹھا دیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نوبل امن انعام حاصل کرنے پر اصرار جاری ہے، جبکہ امریکی فوجی حملوں اور عالمی فوجداری عدالت پر پابندیوں کے باعث ان کی حکومت کی جنگی پالیسیوں پر تنقید میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے بھی ٹرمپ کی جانب سے یہ انعام حاصل کرنے کی کوششوں کو ان کی فوجی کارروائیوں اور متنازع بیانات سے واضح طور پر متضاد قرار دیا ہے۔
سی این این کے مطابق، ٹرمپ نے جمعے کے روز انہیں نوبل امن انعام نہ دیے جانے کو ناروے کے لیے ’’داغِ ننگ‘‘ قرار دیا اور ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے کئی جنگیں ختم کرانے میں مدد دی ہے۔ تاہم، ان کے ان دعوؤں کے باوجود ان میں سے بعض تنازعات جاری ہیں۔
ستمبر 2025 میں واشنگٹن پوسٹ اور اِپسوس کے ایک سروے میں بھی سامنے آیا تھا کہ صرف 22 فیصد امریکیوں کے خیال میں ٹرمپ اس انعام کے مستحق ہیں۔
دوسری جانب، ٹرمپ حکومت نے عالمی فوجداری عدالت پر وسیع پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ اقدام اس ادارے کی جانب سے صیہونی حکام کے خلاف مقدمات کی کارروائی اور نومبر 2024 میں غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات کے تحت بنیامین نیتن یاہو اور یوآو گیلنٹ کے وارنٹِ گرفتاری جاری کرنے کی مخالفت کے تناظر میں کیا گیا ہے۔
نوبل امن انعام یافتہ اور عالمی فوجداری عدالت کی سابق جج ناوی پلّے نے عدالتی فیصلے جاری کرنے کی وجہ سے اس ادارے پر پابندیاں عائد کرنے کو ’’ناقابلِ قبول اور بے مثال‘‘ قرار دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان سمیت آٹھ ممالک نے بھی ان پابندیوں کی مخالفت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ ان کے باعث عدالت کی خودمختاری اور سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔
ایران کے خلاف جنگ سمیت امریکہ کی فوجی کارروائیوں اور گرین لینڈ کے بارے میں ٹرمپ کی دھمکیوں نے بھی ان کی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید میں اضافہ کیا ہے۔ عالمی عدالتی اداروں پر دباؤ کے ساتھ ان اقدامات نے امریکی صدر کے امن قائم کرنے کی کوششوں سے متعلق دعوؤں پر بھی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
آپ کا تبصرہ