انصار اللہ کا اعلان: باب المندب پر ہمیں مکمل اختیار حاصل ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزام الاسد نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعا نے سعودی حکومت اور ان تمام لوگوں کو سخت جواب دیا ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر باب المندب پر قبضہ کر لیں گے۔
انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے مغربی ساحلی علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے سے بھی پہلے باب المندب اور بحیرہ احمر پر اپنا کنٹرول قائم کر رکھا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے پاس کئی حیران کن اقدامات موجود ہیں۔ اگر سعودی عرب اپنی جارحیت اور محاصرے کو جاری رکھتا ہے تو اسے مزید حیران کن جوابی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یمنی عوام میدانِ جنگ میں ایسی صورتِ حال پیدا کر رہے ہیں جسے سعودی دشمن اور اس کے حامی سمجھ جائیں گے۔ آج کی جنگ سعودی نظامِ حکومت اور یمن کے تمام طبقوں کے درمیان ہے۔
حزام الاسد نے امریکہ، صیہونی ریاست یا کسی بھی دوسرے جارح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یمن کی ہر طرح کی کشیدگی کا سامنا کرنے کی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جواب دینے کے لیے یمن کے پاس بہت سے راستے موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حملوں میں یمن کے اندر جن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، وہ سب شہری نوعیت کی تھیں۔ ان میں ہوائی اڈے، پل اور مواصلاتی نظام شامل ہیں۔
انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن نے شام کے بارے میں کہا کہ صیہونی ریاست نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ یمن کے مقابلے میں شام کی حکومت کے زیادہ قریب ہیں۔ اگر شامی حکومت غیر ملکی کرائے کے جنگجوؤں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو بہتر ہوگا کہ انہیں ایک باوقار جنگ کے لیے بھیجے، یعنی شام کے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کی جنگ میں۔
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