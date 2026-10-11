پاکستانی عالم دین: افغانستان کی جنگ کے تلخ نتائج پاکستان کو مشرقِ وسطیٰ کی جنگ میں کودنے سے روکنے چاہییں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریک بیداری امت مصطفیٰ (ص) کے سربراہ حجۃ الاسلام علامہ سید جواد نقوی نے کہا ہے کہ طوفان الاقصیٰ فلسطینی عوام کی بقا اور حقِ خود ارادیت کے حصول کے لیے مزاحمت کی ایک مثال ہے۔ فلسطینی عوام ایک صدی سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مزاحمت اب لبنان، یمن اور ایران تک بھی پھیل چکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس جدوجہد نے عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار اور امت مسلمہ و مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے کردار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس نے مظلوموں کی حمایت کے دعووں کو بھی ایک حقیقی امتحان میں ڈال دیا ہے۔
علامہ سید جواد نقوی نے افغانستان اور عراق سے امریکی انخلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں سے امریکہ کی پسپائی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس کی مداخلت ختم ہو گئی ہے، بلکہ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی جانشینوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اب مشرقِ وسطیٰ میں بھی اسی طرح کی پسپائی کا سامنا ہے۔ یہاں محورِ مزاحمت نے امریکہ کی فوجی برتری اور اس کی ناقابلِ شکست ہونے کی سوچ کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔
علامہ نقوی کے مطابق، امریکہ اب براہِ راست جنگ کا بوجھ اپنے اتحادیوں پر ڈال کر مزاحمت کا مقابلہ جاری رکھنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے سعودی اتحاد کو اہم کردار دینا چاہتا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں فریق بننے سے پہلے افغانستان کی جنگ کے تباہ کن نتائج کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ان نتائج کی قیمت پاکستان آج بھی دہشت گردی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی اور مذہبی نفرت کے پھیلاؤ کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔
علامہ سید جواد نقوی نے زور دیا کہ پاکستان کے رہنماؤں کو امریکی منصوبوں کا حصہ بننے کے بجائے ملکی مفادات اور وسیع تر امت مسلمہ کی مصلحتوں کو ترجیح دینی چاہیے۔
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