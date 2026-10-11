یمن کی مسلح افواج کا انتباہ: مکہ اور مدینہ کے سوا سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈے حملے کی زد میں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج نے ایک بار پھر تمام فضائی کمپنیوں، ماہرین، عملے، ملازمین اور مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور فضائی حدود استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے بقول یہ مقامات حملوں کی زد میں ہیں اور کارروائیوں کا میدان بن چکے ہیں۔ تاہم، یہ انتباہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوائی اڈوں پر لاگو نہیں ہوتا۔
یمن کی مسلح افواج نے تمام متعلقہ افراد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان انتباہات کو سنجیدگی سے لیں۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کو کسی بھی ناکام روک تھام کی ذمہ داری کا حامل قرار دیا ہے۔
یمن کی مسلح افواج نے مزید زور دیا ہے کہ وہ اپنے اعلان کردہ اصولوں پر عمل درآمد اور مقاصد کے حصول تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ ان اصولوں میں ’’ہوائی اڈے کے مقابلے میں ہوائی اڈہ، محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ اور کشیدگی کے جواب میں کشیدگی میں اضافہ‘‘ شامل ہیں۔
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