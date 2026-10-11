  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

بحرین کی جیل میں سیاسی قیدیوں کی بھوک ہڑتال پانچویں روز بھی جاری، 57 قیدی شریک

11 اکتوبر 2026 - 15:59
News ID: 1876688
بحرین کی جیل میں سیاسی قیدیوں کی بھوک ہڑتال پانچویں روز بھی جاری، 57 قیدی شریک

بحرین کی جو مرکزی جیل میں سیاسی قیدیوں کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پانچویں روز بھی جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 25 قیدیوں کی جسمانی حالت بگڑ چکی ہے جبکہ مزید 10 قیدیوں کی شمولیت کے بعد بھوک ہڑتال کرنے والے قیدیوں کی تعداد 57 ہوگئی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی جو مرکزی جیل کی عمارت نمبر 2 میں قید سیاسی قیدیوں نے مسلسل پانچویں روز بھی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال جاری رکھی ہے۔ اس عمارت میں جیل کے وارڈ نمبر 3، 4، 5 اور 6 شامل ہیں۔

موصولہ تشویشناک اطلاعات کے مطابق بھوک ہڑتال کے باعث تقریباً 25 قیدی گر گئے ہیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ قیدیوں کی صحت کی صورتحال اور ان کے قانونی و جائز مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے۔

وارڈ نمبر 3 کے مزید 10 قیدیوں کے بھوک ہڑتال میں شامل ہونے کے بعد ہڑتال کرنے والے قیدیوں کی تعداد 57 ہوگئی ہے۔

بھوک ہڑتال کرنے والے قیدیوں نے زور دیا ہے کہ ان کے انسانی اور جائز مطالبات فوری طور پر پورے کیے جائیں۔

قیدیوں کے مطالبات میں باجماعت نماز کی ادائیگی، قیدیوں کے کمروں کے دروازے کھولنا، جیل میں کتابیں اور ادویات لانے کی اجازت دینا، دھوپ لینے کے لیے کھلی جگہ میں گزارے جانے والے وقت میں اضافہ اور اہل خانہ سے رابطے کی سہولت فراہم کرنا شامل ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha