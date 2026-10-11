یمن کا ریاض کو انتباہ: اگر جارحیت بند نہ ہوئی تو بڑے واقعات رونما ہوں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، المسیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ صنعاء میں یمن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جوابی کارروائی کا اصول موجودہ مرحلے میں سعودی حکومت کے خلاف فوجی ردعمل کی نوعیت کا تعین کرتا ہے۔ درجنوں افراد کی شہادت، سیکڑوں کے زخمی ہونے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے باعث یمنی مسلح افواج اپنی ذمہ داری کے تحت جواب دینے کا حق رکھتی ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے گزشتہ 12 برس کے دوران یمن کے اس مطالبے کو نظر انداز کیا کہ محاصرہ ختم کیا جائے اور صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملے بند کیے جائیں۔ اس ہوائی اڈے پر سیکڑوں مرتبہ بمباری کی گئی اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا۔
یمن کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ محاصرہ ختم کرنے اور دشمنانہ سرگرمیاں روکنے کی قیمت سعودی عرب کے لیے فوجی مہم جوئی کے مقابلے میں کہیں کم ہوگی، جبکہ سعودی عرب کی فوجی مہم جوئی اس ملک کو تزویراتی نقصان پہنچائے گی۔
وزارت نے کہا کہ ان فضائی کمپنیوں کو جو سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کی جانب پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ یمن کے انسانی امور کے مرکز سے رابطہ اور ہم آہنگی کریں۔ اس مرکز سے رابطہ کرنا فضائی کمپنیوں کو اخلاقی اور قانونی ذمہ داری سے بری کرنے کے مترادف ہوگا۔
بیان میں قطر کا بھی ذکر کرتے ہوئے یمن کی وزارت خارجہ نے دوحہ کے یمن کی صورتحال سے متعلق ذرائع ابلاغ کے طرز عمل پر تنقید کی اور کہا: ہم قطر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یمن کے عوام کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اپنے مؤقف اور سیاسی و ذرائع ابلاغ کی شمولیت پر نظرثانی کرے۔
یمن کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے نمائندے کی جانب سے حملوں کو نظر انداز کرنا ایسی مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو سعودی عرب کے جرائم کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتی ہیں۔
وزارت نے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب یمن کے خلاف حملوں اور اپنی مداخلت کا سلسلہ ختم نہیں کرتا تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ جن لوگوں کی جانب سے سوچے سمجھے بیانات جاری کرکے مذمت کی جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سعودی عرب پر اس کی جارحیت روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اگر سعودی دشمن نے اپنے حملے بند نہ کیے تو فہرست مزید طویل ہوگی اور اس دشمن کی چیخ و پکار آنے والے مرحلے کی پہچان بن جائے گی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے باب المندب کو فوجی محاذ میں تبدیل کرنا اس کی نیت اور محرکات کو بے نقاب کرتا ہے، جبکہ ریاض کی جانب سے باب المندب کو عسکری میدان میں تبدیل کیے جانے پر عالمی برادری کی خاموشی اس کے دوہرے معیار کو واضح کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ