زیلینسکی نامناسب ٹہرا؛ وقت آ گیا ہے کہ یوکرین نیا صدر منتخب کرے، ٹرمپ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا: "زیلینسکی اس جنگ کو کئی بار حل کر سکتا تھا؛ وہ اس کام کا انتخاب نہیں کرتے۔"
ٹرمپ نے مزید کہا: "زیلینسکی دنیا کے لئے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ روس کی ریفائنریوں پر حملہ کر کے ہمارے کسانوں کے لئے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔"
امریکی صدر نے کہا: ہم نے زیلینسکی سے کہا: "جو کرنا چاہو کرو، لیکن ڈیزل ایندھن کے پاور پلانٹس پر حملہ نہ کرو؛ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جاکر ڈیزل ایندھن کی تنصیبات پر حملے کئے۔"
امریکی صدر نے مزید کہا: "مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کا نیا صدر ہو۔ میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ یوکرین ایک نیا رہنما منتخب کرے جو [معاہدہ] معاہدہ کر سکے۔ کسی بھی وجہ سے، زیلینسکی کبھی بھی [امن کا] معاہدہ نہیں کرے گا۔"
یہ اظہار خیال ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کی جنگ اب بھی جاری ہے اور اسے ختم کرنے کی سفارتی کوششیں بین الاقوامی سطح پر جاری ہیں۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ نے کئی بار زیلینسکی پر تنقید کی تھی اور اس پر مذاکرات کے لئے عدم آمادگی کا الزام لگایا تھا۔
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