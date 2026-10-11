ریاض ایئرپورٹ خالی، سینکڑوں پروازیں منسوخ

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ سعودی حکام نے ایئرپورٹ خالی کرالیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھی عینی شاہدین کے حوالے سے دھماکے کی شدید آواز سنائی دینے کی اطلاع دی۔ رپورٹ کے مطابق، 10 سے زائد ایمبولینسیں ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئیں جبکہ مسافروں کو وہاں سے منتقل کیا جارہا تھا۔
اے ایف پی نے ایک طبی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ واقعے میں زخمی ہونے والے پانچ افراد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہیں۔
فلائٹ ریڈار کی ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، ہفتے کی صبح سے ریاض ایئرپورٹ پر منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 221 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ ریاض جانے والے طیاروں نے اپنے راستے تبدیل کرلیے اور ایئرپورٹ سے دور ہوگئے، جس کے نتیجے میں فضائی آمدورفت شدید متاثر ہوئی۔
دوسری جانب، کویت ایئرلائنز نے اعلان کیا کہ سکیورٹی صورتحال کے باعث ریاض ایئرپورٹ بند ہونے کے بعد ہفتے کے روز ریاض سے روانہ ہونے والی اور ریاض پہنچنے والی اس کی تمام پروازیں منسوخ کردی گئی ہیں۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یمن پر سعودی عرب کے حملے جاری ہیں اور خطے میں جاری کشیدگی کے اثرات فضائی نقل و حمل تک پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم، دھماکے کی وجہ اور اس کے پس منظر سے متعلق فراہم کردہ رپورٹ میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
آپ کا تبصرہ