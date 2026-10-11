سعودی عرب کے دمام ایئرپورٹ کے قریب یمنی میزائل حملہ، ریاض کا اعتراف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مختلف ذرائع نے گزشتہ روز دمام کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی پروازوں اور دیگر سرگرمیوں میں وسیع پیمانے پر رکاوٹوں کی خبر دی تھی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے سے صنعاء ایئرپورٹ پر ریاض کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ تسنیم کے مطابق، مغربی ذرائع نے بھی سعودی فضائی نقل و حمل پر ان حملوں کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔
رپورٹ میں امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یمنی مسلح افواج اور انصار اللہ کے گزشتہ روز ریاض کے شاہ خالد ایئرپورٹ پر میزائل حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہوئے۔
تاہم، فراہم کردہ رپورٹ میں دمام ایئرپورٹ کے قریب میزائل گرنے سے ہونے والے ممکنہ جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ دمام کے واقعے اور ریاض ایئرپورٹ پر حملے سے متعلق معلومات کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔
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