عراقچی: نیتن یاہو امریکی عوام کی قربانی دے کر خود کو بچانا چاہتا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مطلوب ملزم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاتھ عربوں، امریکیوں اور ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ عراقچی کے مطابق، نیتن یاہو انصاف سے بچنے کے لیے اپنے ہی عوام کی جانوں کی بھی کوئی قدر نہیں کرتا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو ایک دیوالیہ جواری کی طرح مایوسی کے عالم میں امریکی شہریوں کی جان و مال کو زیادہ سے زیادہ داؤ پر لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سینیٹرز بھی اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔
رپورٹ میں اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل آوی گیل کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کے حوالے سے نیتن یاہو کی پالیسیوں پر دوبارہ سوالات اٹھائے ہیں۔
ان کے مطابق، حملے سے تقریباً تین ماہ قبل نیتن یاہو کو ممکنہ جنگ اور اسرائیل کی دفاعی روک تھام کی صلاحیت کمزور ہونے کے خدشات سے آگاہ کیا گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق، بعض مواقع پر نیتن یاہو نے ایسے معاہدوں کو قبول کرنے کے بجائے، جن سے یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی، اپنی حکومت کے سیاسی اتحاد کو برقرار رکھنے اور سیاسی مفادات کو ترجیح دی۔
عراقچی کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ اسرائیلی قیادت کی علاقائی پالیسیوں اور ان کے انسانی و سیاسی نتائج پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ تاہم، نیتن یاہو اور امریکی سینیٹرز کے حوالے سے عراقچی کے دعوے ان کے اپنے بیان کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
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