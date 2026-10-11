حزب اللہ کا دوٹوک اعلان: ایران کی حکمتِ عملی کے سہارے اسرائیلی قبضہ ختم کرائیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حسن فضل اللہ نے جنوبی لبنان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کی نظریں مستقبل کی پیش رفت، خصوصاً ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، پر لگی ہوئی ہیں۔ ان کے بقول، اس مرحلے پر حزب اللہ اپنے مؤقف پر ثابت قدم ہے اور اپنی سرزمین کے دفاع کے جائز حق سے دستبردار نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے ساتھ وابستگی برقرار رہے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہی ملک کے تحفظ اور آزادی کا راستہ ہے۔ حسن فضل اللہ کے مطابق لبنان میں نئی طاقت کا توازن مزاحمت کی قوت، اس کی موجودگی اور عوام کی ثابت قدمی پر مبنی ہے۔
حزب اللہ کے رہنما نے مزید کہا کہ خطے میں حالیہ تبدیلیوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں سے فائدہ اٹھا کر لبنان اپنے لیے دفاعی حکمتِ عملی تشکیل دے سکتا ہے، جس کے ذریعے اسرائیلی افواج کو لبنانی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔
حسن فضل اللہ نے لبنان میں بے گھر ہونے والے شہریوں کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی مدد، ان کی بحالی، تعمیرِ نو اور ضروری مالی وسائل کی فراہمی بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے لبنانی حکومت پر اس معاملے میں غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو نظرانداز کرکے عوام پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ ان کے مطابق، ملک کے اندر بھی تعمیرِ نو کے منصوبوں اور بے گھر افراد کی امداد میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
فضل اللہ نے بتایا کہ عالمی بینک کی جانب سے 25 کروڑ ڈالر کے قرض کی فراہمی کا منصوبہ موجود ہے، تاہم ان کے بقول لبنانی عوام کو اب تک اس کے ثمرات نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بھی مالی وسائل مختص کیے گئے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
انہوں نے اعلان کیا کہ بے گھر افراد کی مدد کے لیے ایک منصوبہ آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا۔ ان کے مطابق، یہ منصوبہ متاثرہ لبنانی شہریوں کے لیے ہوگا اور اس کا کسی دوسرے معاملے سے تعلق نہیں ہوگا۔
حسن فضل اللہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تعمیرِ نو اور بے گھر افراد کی امداد کو سیاسی تنازعات سے الگ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ بھی اس معاملے کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر دیکھے گی۔
خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور ضرورت پڑنے پر سیاسی اقدامات، عوامی mobilization اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنا مؤقف پیش کرے گی۔ ان کے بقول، ان تمام کوششوں کا مقصد شہدا کے خون، عوام کی عزت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تحفظ ہے۔
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