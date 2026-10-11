سعودی دفاعی نظام یمنی حملے روکنے میں ناکام، انصار اللہ کا اعلان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورت کے مطابق،محمد طاہر انعم نے کہا کہ یمنی عوام سڑکوں اور میدانوں میں اس عزم کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور اپنی قیادت و مسلح افواج کی حمایت جاری رکھیں گے۔
محمد طاہر انعم نے دوسرے ممالک کو سعودی عرب کے جال میں پھنسنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یمن کسی پر حملہ نہیں کرتا اور سعودی عرب کے برعکس خود کو جارح فریق نہیں سمجھتا۔
انہوں نے کہا کہ جو ملک یمن کو نشانہ بنائے گا، اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ اس کے جہازوں کو باب المندب اور بحیرۂ احمر سے گزرنے سے روکا جاسکتا ہے۔
یمنی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ یمن کے زیرِ قبضہ علاقوں کو بتدریج آزاد کرایا جا رہا ہے اور جبل حبشی، تعز شہر کے باہر واقع آخری علاقے کے طور پر، جلد آزاد کرایا جائے گا۔
محمد طاہر انعم نے کہا کہ یمنی فورسز تعز شہر میں داخل ہوں گی، تاہم ان کی خواہش ہے کہ شہر کے اندر لڑائی نہ ہو اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ مسلح عناصر خود پیچھے ہٹ جائیں۔
ان کے مطابق، مغربی ساحلی محاذ پر جھڑپیں سعودی عرب کی اس کوشش کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ یمنی مسلح افواج کی تیز پیش قدمی کے بعد اس تنازع سے اپنی ساکھ بچاتے ہوئے نکل سکے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ سعودی عرب نے باب المندب اور ذباب پر قبضے کے لیے اپنے حمایت یافتہ عناصر کو بھیجا اور ان علاقوں پر کنٹرول کے حوالے سے کامیابیوں کے دعوے کیے، جنہیں انہوں نے بے بنیاد قرار دیا۔
یمنی عہدیدار نے کہا کہ سعودی عرب کو باب المندب کے معاملے کو بھول کر ان ہوائی اڈوں، تیل کے مراکز اور مشرق و مغرب کو ملانے والی پائپ لائن پر توجہ دینی چاہیے جنہیں یمن نشانہ بناتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو اپنی ساکھ بحال کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے یمنی عوام کے نقصانات کا ازالہ اور محاصرہ ختم کرنا ہوگا۔
دوسری جانب انصار اللہ کے میڈیا شعبے کے سربراہ اور خبر رساں ادارے سبا کے بورڈ چیئرمین نصرالدین عامر نے کہا کہ سعودی عرب نے بلند عزائم کے ساتھ یمن کے خلاف جنگ شروع کی تھی، لیکن اب اسے مشکلات کا سامنا ہے۔
المسیرہ ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے نصرالدین عامر نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کا کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام بھی ملک کو مکمل تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان کے مطابق، گزشتہ دو برسوں میں سعودی دفاعی وسائل صہیونی حکومت کے تحفظ کے لیے استعمال ہوئے اور اب ریاض مدد کی تلاش میں ہے۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سعودی دفاعی نظام آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایک ڈرون کو روکنے میں ناکام رہا، جس کے نتیجے میں بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ نصرالدین عامر نے اسے یمن کی فوجی، صنعتی اور حکمتِ عملی سے متعلق صلاحیتوں کی برتری قرار دیا۔
نصرالدین عامر نے کہا کہ یمن کی قیادت اور عوام کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے اور یمنی عوام باب المندب جیسے اہم تزویراتی مقامات اور قومی وسائل کو غیر ملکی طاقتوں کے حوالے کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔
ان کے مطابق، لاکھوں یمنی شہری اپنی قیادت کی حمایت اور محاصرے کے خاتمے کے مطالبے کے لیے اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان افراد سے بھی اپیل کی جو سعودی عرب کے حمایت یافتہ گروہوں کے ساتھ ہیں کہ وہ وطن واپس آجائیں۔
نصرالدین عامر نے الزام لگایا کہ سعودی عرب میدان میں پیش آنے والی مشکلات پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کے ذریعے گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے۔ ان کے بقول، اس جنگ میں میڈیا محاذ کا کردار 50 فیصد سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کرچکا ہے۔
انہوں نے العربیہ، الحدث اور الجزیرہ سمیت بعض میڈیا اداروں پر سعودی مؤقف کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پیشہ ور علاقائی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو مغربی ساحلِ یمن میں مبینہ فرضی لڑائیوں اور کامیابیوں سے متعلق غیر مصدقہ کہانیوں سے گریز کرنا چاہیے۔
یہ تمام الزامات اور فوجی برتری سے متعلق دعوے یمنی عہدیداروں کے بیانات پر مبنی ہیں؛ فراہم کردہ رپورٹ میں سعودی حکام کا مؤقف شامل نہیں ہے۔
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