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آبنائے ہرمز کی نئی ترتیب؛

ایران کی تعزیری کاروائیاں؛ آبنائے ہرمز کے جنوب میں غیر مجاز عمانی روٹ خالی ہو گیا +ویڈیو

10 اکتوبر 2026 - 22:17
News ID: 1876209
ایران کی تعزیری کاروائیاں؛ آبنائے ہرمز کے جنوب میں غیر مجاز عمانی روٹ خالی ہو گیا +ویڈیو

ایران کی آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں میں شدت انے کے ساتھ ساتھ، عمانی حصے میں جہازرانی کا غیر مجاز روٹ بحری جہازوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔

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بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سیٹلائٹ تصاویر آبنائے ہرمز کے عمانی حصے [یعنی امریکہ کے متعارف کردہ جعلی روٹ] کے مکمل خالی ہونے کو نمایاں کر رہی ہیں۔

ایران نے گذشتہ دو ہفتوں میں، ابنائے ہرمز کی سلامتی اور قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 20 سے زائد آئل اور گیس ٹینکروں کو نشانہ بنایا یا انہیں وارننگ دے کر گذرنے سے باز رکھا ہے۔

آبنائے ہرمز بند ہونے کے ساتھ ساتھ برینٹ فیوچر تیل کی قیمت 104 ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور حقیقی تیل 130 سے 150 ڈالر فی بیرل کے درمیان فروخت ہو رہا ہے۔

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