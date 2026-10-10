امریکا کی سب سے بڑی مسلم تنظیم: عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں اسرائیلی سیاست دانوں کو بچانے کے لیے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکی وزارتِ خارجہ کی جانب سے عالمی فوجداری عدالت پر عائد پابندیوں کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ تنظیم نے ان اقدامات کو بین الاقوامی انسانی قانون کے منافی قرار دیا۔
تنظیم نے اپنے بیان میں واضح کیا: ’’ہم امریکی وزارتِ خارجہ کی جانب سے عالمی فوجداری عدالت پر عائد کی گئی غیر قانونی پابندیوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ان پابندیوں کا امریکا کے تحفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا واحد مقصد ان اسرائیلی سیاست دانوں کو بچانا ہے جن کے خلاف غزہ میں نسل کشی اور دیگر جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔‘‘
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے مزید کہا کہ امریکی عوام اپنی وزارتِ خارجہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بنیامین نیتن یاہو کی حمایت کے لیے بین الاقوامی انسانی قانون کو کمزور کرنے کے بجائے امریکی اقدار کے دفاع اور اپنے شہریوں کے تحفظ پر توجہ دے۔
دوسری جانب، امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ’’عالمی فوجداری عدالت کو کبھی امریکی شہریوں کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔‘‘
تاہم، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی رپورٹ کے مطابق، اس وقت عالمی فوجداری عدالت امریکی شہریوں کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ اس صورتِ حال اور عدالت پر عائد پابندیوں نے امریکی حکومت کی جانب سے ان اقدامات کے لیے پیش کی گئی وجوہات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے نئی پابندیوں کو اسرائیلی عہدیداروں کو جنگی جرائم کے الزامات پر جواب دہ ہونے سے بچانے کی کوشش قرار دیا۔ تنظیم نے زور دیا کہ کسی اتحادی کی حمایت بین الاقوامی انسانی قانون اور عالمی اداروں کو کمزور کرنے کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔
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