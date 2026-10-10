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تہران کی بلدیۂ عظمیٰ

میٹرو بسوں نے امریکہ کی سمندری ناکہ بندی توڑ دی

10 اکتوبر 2026 - 18:30
News ID: 1876159
میٹرو بسوں نے امریکہ کی سمندری ناکہ بندی توڑ دی

26 میٹر لمبی بسیں سمندری راستے سے ایران پہنچ گئیں اور تہران کے میئر کے مطابق جلد ہی بی آر ٹی لائنوں پر کام کریں گی۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ تہران بس سروس کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر مہدی علی زادہ نے اعلان کیا کہ 26 میٹر لمبی میٹرو بسوں کی پہلی کھیپ ایران پہنچ گئی اور اگلی کھیپیں آ رہی ہیں۔

تہران کی بلدیۂ عظمیٰ نے گذشتہ سال ایک چینی کمپنی کے ساتھ تین کیبنوں والی میٹرو بسوں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔

تہران کے میئر علی رضا زاکانی نے کہا کہ بسوں نے سمندری ناکہ بندی کو عبور کر لیا اور ملک میں داخل ہو گئیں۔ علاوہ ازیں، میٹرو بسوں کے ساتھ ساتھ 18 میٹر لمبی دو کیبن والی بسیں اور 10 پورٹیبل چارجنگ آلات بھی دارالحکومت کی طرف منتقل  کئے جا رہے ہیں۔ یہ بسیں تہران پہنچنے اور تکنیکی تیاری کے مراحل طے کرنے کے بعد دارالحکومت کے عوامی نقل و حمل کے بیڑے میں شامل کر دی جائیں گی۔

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