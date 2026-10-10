نیتن یاہو کی مقبولیت میں کمی؛ 58 فیصد افراد وزارتِ عظمیٰ جاری رکھنے کے مخالف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی ٹی وی چینل 12 سے منسوب ایک سروے کے نتائج کے مطابق، 58 فیصد شرکا نے بنیامین نیتن یاہو کے وزارتِ عظمیٰ کے عہدے پر برقرار رہنے کی مخالفت کی، جبکہ 34 فیصد نے ان کے اس عہدے پر قائم رہنے کی حمایت کی۔
فراہم کردہ معلومات میں سروے کے انعقاد کی تاریخ، شرکا کی تعداد اور اعداد و شمار میں ممکنہ غلطی کی شرح کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔
سروے کے ایک اور حصے میں تقریباً دو تہائی شرکا کا خیال تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت 7 اکتوبر کے حملوں سے متعلق قرار دی جانے والی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، نیتن یاہو کے حامیوں میں سے بھی 40 فیصد افراد اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔
7 اکتوبر کے واقعات کے دوران سامنے آنے والی سکیورٹی کی خامیوں سے نمٹنے کے حوالے سے بھی زیادہ تر شرکا نے کہا کہ انہیں نیتن یاہو کی حکومت کے مقابلے میں گادی آئزن کوٹ کی سربراہی میں ممکنہ حکومت پر زیادہ اعتماد ہے۔
رائے دہندگان کے رجحانات میں تبدیلی کے حوالے سے سروے میں بتایا گیا کہ نیتن یاہو کے حامیوں کے گروہ سے 5 فیصد افراد مخالفین کے گروہ میں شامل ہوئے، جبکہ مخالفین میں سے 2 فیصد افراد ان کے حامیوں کے گروہ میں چلے گئے۔
اسرائیل کی وزیرِ ٹرانسپورٹ میری ریگو کی کارکردگی کے بارے میں بھی رائے لی گئی۔ سروے میں شامل 70 فیصد افراد نے ان کی کارکردگی کو خراب قرار دیا، جبکہ 19 فیصد نے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فراہم کردہ معلومات میں سروے کے اس حصے کے طریقۂ کار کی تفصیلات بھی موجود نہیں ہیں۔
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