مغربی کنارے میں صیہونی فوج اور آبادکاروں کی 2040 خلاف ورزیاں؛ 3 فلسطینی شہید، 121 زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطین کے اطلاعاتی مرکز ’’معطی‘‘ نے بتایا ہے کہ صیہونی فوج اور یہودی آبادکاروں نے 2 سے 8 اکتوبر کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف مجموعی طور پر 2040 خلاف ورزیاں اور زیادتیاں کیں۔
مرکز کے مطابق، ان واقعات کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور 121 زخمی ہوئے، جبکہ 254 افراد کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے واقعات درج کیے گئے۔
صیہونی فوج نے فلسطینی شہروں، قصبوں اور دیہات پر 313 مرتبہ دھاوے بولے اور گھروں کی تلاشی کے 149 واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کی املاک اور گاڑیاں ضبط کرنے کے 113 واقعات اور سرکاری و نجی تنصیبات اور املاک کو تباہ کرنے کے 84 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
رپورٹ میں فلسطینیوں، ان کی املاک اور زرعی زمینوں پر یہودی آبادکاروں کے 321 حملوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زیتون کی فصل اتارنے کے موسم میں ان حملوں میں اضافہ ہوا، جس سے کسانوں کو اپنی زمینوں تک پہنچنے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔
اسی عرصے کے دوران سڑکوں اور مختلف علاقوں کو بند کرنے کے 337 واقعات سامنے آئے، جبکہ فوجی چوکیوں پر فلسطینیوں کی آمدورفت محدود کرنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے 270 واقعات درج کیے گئے۔ ان پابندیوں کے باعث فلسطینیوں کے لیے کام کی جگہوں، تعلیمی اداروں اور طبی مراکز تک پہنچنا مزید مشکل ہو گیا۔
اس کے علاوہ صیہونی فوج نے شہریوں اور ان کے گھروں پر 21 مرتبہ فائرنگ کی، جبکہ تشدد اور مارپیٹ کے 10 واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔
رپورٹ کے مطابق، خلاف ورزیوں اور حملوں کا دائرہ مقدس مقامات اور تعلیمی اداروں تک بھی پھیل گیا۔ اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کی بے حرمتی کے 7 واقعات اور تعلیمی اداروں پر 3 حملے درج کیے گئے۔ اس دوران شہریوں اور مسجد اقصیٰ میں دھرنا دینے والوں کو وہاں سے دور رکھنے کے 3 احکامات بھی جاری کیے گئے۔
مرکز ’’معطی‘‘ کے مطابق، یہ اعداد و شمار مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف خلاف ورزیوں کی وسیع صورت حال کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں قتل، زخمی کرنا، گرفتاریاں، املاک کی تباہی، آبادکاروں کے حملے اور آمدورفت پر پابندیاں شامل ہیں۔ ان اقدامات کے باعث علاقے کے باشندوں کی زندگی اور سلامتی کی صورت حال مزید خراب ہو رہی ہے۔
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