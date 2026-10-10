افغانستان میں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے: عالمی ادارۂ صحت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان میں عالمی ادارۂ صحت کے نمائندے ایڈون سلواڈور نے ہفتے کے روز عالمی یومِ ذہنی صحت کے موقع پر کہا کہ اپنے پیاروں کو کھونے اور زندگی کی مشکلات کے باعث افغانستان کے بہت سے لوگ ذہنی دباؤ سے دوچار ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنے والے افراد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور انہیں دوسروں کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔
سلواڈور کے مطابق ہمدردی اور بغیر کسی تنقید کے کسی کی بات سننا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ذہنی صحت کے بارے میں کھل کر بات کرنا زیادہ مضبوط خاندانوں اور صحت مند معاشروں کی تشکیل میں مدد دے سکتا ہے۔
عالمی ادارۂ صحت کے نمائندے نے مزید کہا کہ رواں سال عالمی یومِ ذہنی صحت کا نعرہ ’’زندگی کے تجربات کو سنا جائے؛ حقیقی آوازیں، حقیقی تبدیلیاں‘‘ ہے، جو لوگوں کی کہانیوں اور ذاتی تجربات کو سنے جانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ کوئی بھی شخص توجہ اور مدد سے محروم نہ رہے۔
عالمی یومِ ذہنی صحت ہر سال 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ذہنی مسائل کے بارے میں آگاہی بڑھانا، ان سے وابستہ سماجی بدنامی کا مقابلہ کرنا اور ہر فرد کے لیے مدد اور علاج کی سہولیات تک رسائی کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔
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