یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں میں شدت، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 77 حملے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، سعودی عرب نے صنعا اور یمن کے متعدد صوبوں پر فضائی اور میزائل حملوں میں شدت پیدا کردی ہے، جن میں شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صنعا کے علاوہ مأرب، صعدہ، الجوف، حجہ، تعز اور عمران صوبوں میں حملے کیے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق، سعودی عرب نے ان کارروائیوں میں ایف-15 اور ٹائفون جنگی طیارے استعمال کیے، جنہوں نے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کی، جبکہ میزائل حملے نجران سے کیے گئے۔
یحییٰ سریع نے مزید دعویٰ کیا کہ یمن کے خلاف کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 1,934 تک پہنچ چکی ہے۔
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