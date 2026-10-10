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یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں میں شدت، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 77 حملے

10 اکتوبر 2026 - 08:54
News ID: 1875935
یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں میں شدت، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 77 حملے

یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے دارالحکومت صنعا اور چھ دیگر صوبوں میں شہری اہداف پر 77 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں۔ ان کے مطابق، کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک سعودی حملوں کی مجموعی تعداد 1,934 ہوچکی ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، سعودی عرب نے صنعا اور یمن کے متعدد صوبوں پر فضائی اور میزائل حملوں میں شدت پیدا کردی ہے، جن میں شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔

یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صنعا کے علاوہ مأرب، صعدہ، الجوف، حجہ، تعز اور عمران صوبوں میں حملے کیے۔

یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق، سعودی عرب نے ان کارروائیوں میں ایف-15 اور ٹائفون جنگی طیارے استعمال کیے، جنہوں نے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کی، جبکہ میزائل حملے نجران سے کیے گئے۔

یحییٰ سریع نے مزید دعویٰ کیا کہ یمن کے خلاف کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 1,934 تک پہنچ چکی ہے۔

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