یمن پر سعودی عرب کے دسیوں حملے، عام شہریوں کے گھروں کو بنایا نشانہ

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے کہا کہ حملوں کی نئی لہر کے بعد موجودہ کشیدگی کے آغاز سے اب تک یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 1,857 ہوگئی ہے۔ انہوں نے ان حملوں کو یمنی عوام کے خلاف تباہی اور خوف پھیلانے کی پالیسی کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یمنی مسلح افواج ملکی خودمختاری کے دفاع اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
یمن کی وزارت صحت و ماحولیات نے جمعے کو بتایا کہ دارالحکومت صنعا پر سعودی عرب کے دو فضائی حملوں میں ایک بچے سمیت چھ یمنی شہری زخمی ہوئے۔
وزارت کے مطابق، الجمنہ کے علاقے میں تعمیراتی سامان اور برقی آلات فروخت کرنے والی ایک دکان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک مرد اور ایک خاتون زخمی ہوئے۔ شملان کے علاقے میں اسفنج بنانے والی ایک فیکٹری پر حملے کے نتیجے میں مزید تین خواتین اور ایک بچہ زخمی ہوا۔
وزارت صحت نے ان حملوں کو بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آسکتا ہے۔ اس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ حملوں کی مذمت کرے اور یمن کے شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے سے روکنے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ ڈالے۔
دوسری جانب سعودی حکام نے دعویٰ کیا کہ ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تنصیبات اور وہاں موجود سعودی ایئرلائنز کے ایک طیارے پر دو حملوں کے نتیجے میں تین سعودی شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔
سعودی جنرل اتھارٹی برائے شہری ہوا بازی کے مطابق، زخمیوں کی حالت معمولی سے شدید نوعیت کی تھی اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے مادی نقصان کی بھی اطلاع دی، تاہم اس کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوگئی ہیں اور فضائی آمدورفت معمول پر آگئی ہے۔
ادھر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔
شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ مشترکہ دفاعی معاہدے اور سیاسی و دفاعی امور سے متعلق حالیہ فیصلوں کے مطابق پاکستان سعودی عرب کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے لیے اپنی وابستگی برقرار رکھے گا۔
رپورٹ کے مطابق، مکہ معاہدے نے پیر کے روز ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کی ذمہ داریوں پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ریٹائرڈ پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو تین سال کے لیے اس کا پہلا سیکریٹری جنرل بھی مقرر کیا گیا ہے۔
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