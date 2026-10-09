سپاہ پاسداران:آبنائے ہرمز میں ایل پی جی بردار بڑے جہاز کو نشانہ بنایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران کی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ این وی سن شائن (NV Sunshine) نامی جہاز، جو کمپنی ناٹ وِٹ کی ملکیت بتایا گیا ہے، آبنائے ہرمز کے جنوب میں ایک غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ سپاہ پاسداران آبنائے ہرمز میں اپنی نگرانی اور انتظامی اختیار برقرار رکھے ہوئے ہے اور اس علاقے میں غیر ملکی افواج کی موجودگی کی اجازت نہیں دے گی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جہاز رانی میں کشیدگی اور ایسے واقعات کی براہِ راست ذمہ داری امریکی فوج پر عائد ہوتی ہے۔
سپاہ پاسداران کی بحریہ نے الزام لگایا کہ امریکا جہاز رانی اور بیمہ کمپنیوں کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے، انہیں گمراہ کرنے اور بھاری رشوت دینے کے ذریعے ایسے واقعات کا سبب بن رہا ہے۔
بیان میں خبردار کیا گیا کہ امریکی اقدامات سے متاثر ہوکر مقررہ راستوں کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اور ان کے بحری جہازوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ آئندہ غیر مجاز راستے سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائی صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے خطے میں ایسے جہازوں کا تعاقب کرکے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
یہ تمام تفصیلات سپاہ پاسداران کی بحریہ کے بیان پر مبنی ہیں؛ جہاز کو نشانہ بنائے جانے اور آگ لگنے کے دعوے کی آزادانہ تصدیق فراہم کردہ رپورٹ میں موجود نہیں۔
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