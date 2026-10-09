کانگریس تعطیلات ختم کرکے ایران کے خلاف جنگ روکنے پر ووٹنگ کرائے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے رو خانا نے جمعرات کی شب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ایران میں جنگ جاری ہے، لیکن کانگریس نومبر تک تعطیلات پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا میں پٹرول کی قیمت 4 ڈالر فی گیلن سے تجاوز کرچکی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 6 ڈالر سے زیادہ ہے۔
رو خانا نے زور دیا کہ کانگریس کو واشنگٹن واپس آکر جنگ کے خاتمے کے لیے ووٹ دینا چاہیے۔
امریکی قانون ساز اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس 2026 کے وسط مدتی انتخابات میں کامیاب ہوکر ایوانِ نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرتے ہیں تو ایران کے خلاف امریکی جنگ ختم کرنا ان کے اہم ایجنڈے میں شامل ہوگا۔
رو خانا کے مطابق، ڈیموکریٹس جنوری میں ایوانِ نمائندگان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کم از کم اجرت میں اضافے، خاندانوں کے لیے تنخواہ سمیت چھٹی کی قانون سازی، ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے، سب کے لیے صحت بیمہ سے متعلق منصوبے پر ووٹنگ اور ارب پتی افراد پر ٹیکس عائد کرنے جیسے اقدامات کریں گے۔
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