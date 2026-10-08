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ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیوں پر حداد عادل کا سخت رد عمل

8 اکتوبر 2026 - 19:40
News ID: 1875550
ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیوں پر حداد عادل کا سخت رد عمل

ایرانی اکیڈمی آف لینگویج اینڈ فارسی لٹریچر کے سربراہ اور ایران کے سابق اسپیکر غلام علی حداد عادل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی ایران کے خلاف حالیہ دھمکیوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم ان دھمکیوں کے دباؤ میں اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حداد عادل نے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک مرتبہ ایرانی قوم اور ایرانی جنگجوؤں کو آزما چکے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’’آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا غلطی ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی قوم اتنی بڑی ہے کہ ایسی دھمکیوں کے ذریعے اسے اپنے اصولی مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹایا جاسکتا۔ حداد عادل نے کہا کہ ان شاء اللہ فتح ایرانی قوم کی ہوگی۔

ایرانی اکیڈمی کے سربراہ نے عوام کی موجودگی اور استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن دباؤ اور محاصرے کے ذریعے ملک کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک جنگ ہے۔ ان کے مطابق دھمکیوں کے مقابل استقامت کے ساتھ ساتھ عوام کے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے بھی سنجیدہ اور فوری اقدامات ضروری ہیں۔

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