ابن الرضا: ہمارے اور امریکا کے درمیان فاصلہ ہمارے میزائل طے کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ابن الرضا نے امریکی حکام کے ایران مخالف بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی حکام اب بھی پینٹاگون کے ’’کنڈرگارٹن‘‘ میں جنگ کی تصویریں بنا رہے ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا کو محض تقریروں اور نمائش کے ذریعے تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ میدان میں ہوتا ہے اور ایران و امریکا کے درمیان فاصلہ ایرانی میزائل طے کریں گے۔
ابن الرضا نے مزید کہا کہ کل بحیرہ عمان، آج بحر ہند اور کل خلیجِ خوکوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکا سے کوئی غلطی ہوئی تو خطے میں ایک نئی تقسیم اور نئی صورتحال سامنے آسکتی ہے۔
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