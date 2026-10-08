امریکا کو 3.3 ارب ڈالر کا نقصان؛ ایران کے خلاف جنگ میں 81 طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون متاثر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی کانگریس سے وابستہ ایک ادارے کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ تقریباً سات ماہ سے جاری ایران کے خلاف امریکا اور صیہونی حکومت کی جنگ کے دوران کم از کم 81 امریکی طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون تباہ یا متاثر ہوئے ہیں۔ ان نقصانات کی مالیت تقریباً 3.3 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔
یہ رپورٹ رواں ماہ تازہ کی گئی ہے اور اسے ’’کانگریس کی تحقیقاتی سروس‘‘ (CRS) نے جاری کیا ہے۔ یہ ایک تحقیقی اور عوامی پالیسی کا ادارہ ہے جو امریکی کانگریس کے تحت کام کرتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، متاثر یا تباہ ہونے والے امریکی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کی تعداد نئی معلومات سامنے آنے اور رپورٹ میں مزید تازہ کاری کے بعد بڑھ سکتی ہے۔
نقصانات کی تفصیلات
اس رپورٹ میں 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکی جنگ شروع ہونے کے بعد ریکارڈ کیے گئے نقصانات کو جمع کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر نقصان ایم کیو-9 ریپر ڈرونز کو پہنچا، جن میں سے کم از کم 45 تباہ یا ضائع ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ 12 ایف-15 ای اسٹرائیک ایگل لڑاکا طیارے بھی نقصانات کی فہرست میں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے تین طیارے مارچ میں کویت کی فضائی حدود میں اپنے ہی فریق کی فائرنگ کے نتیجے میں تباہ ہوئے۔
متاثر یا تباہ ہونے والے دیگر امریکی طیاروں میں ایک ایف-35 اے لائٹننگ ٹو، دو اے-10 تھنڈر بولٹ ٹو، سات کے سی-135 فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے اور ایک ای-3 سینٹری فضائی نگرانی و کنٹرول طیارہ شامل ہیں۔
رپورٹ کے اعداد و شمار کے ذرائع
رپورٹ میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد پیش آنے والے فوجی واقعات کے ریکارڈ کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکی محکمہ جنگ کے ریکارڈ، امریکی فوج کی مرکزی کمان کے اعداد و شمار، فوجی انسپکٹر جنرل کی تحقیقات کے نتائج اور ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں۔
رپورٹ میں امریکا کی دفاعی صنعت پر ممکنہ دباؤ اور تباہ ہونے والے طیاروں کو تیزی سے دوبارہ حاصل کرنے کی امریکی محکمہ جنگ کی صلاحیت کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے۔
امریکا کے لیے جنگ کی بھاری قیمت
امریکی کانگریس کے بجٹ دفتر کے اندازے کے مطابق ایران کے خلاف جنگ پر امریکا کو ہر ماہ 2 سے 3 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑ رہے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی میں شدت آنے اور فائرنگ کے تبادلے میں اضافے کی صورت میں یہ رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق 3 ستمبر تک ایران کے خلاف امریکی جنگ کی مجموعی لاگت تقریباً 44 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، جس میں تقریباً 60 فیصد رقم بموں، میزائلوں اور گولہ بارود پر خرچ ہوئی۔
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