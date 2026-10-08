تعز میں یمنی فوج کی پیش قدمی؛ سعودی عرب کے ہوائی اڈے حملوں کی زد میں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تعز کے مغربی حصے میں واقع الوازعیہ کے محاذ پر سعودی عرب کے حمایت یافتہ سلفی گروہ پیش قدمی کرنے میں ناکام رہے، تاہم یمنی مسلح افواج نے گزشتہ روز بدھ کو تعز شہر کے شمال میں واقع المسراخ ضلع کے بیشتر علاقوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا اور الصلو ضلع کے تمام علاقوں پر بھی دوبارہ کنٹرول حاصل کرلیا۔ یمنی فوج نے تعز صوبے کے جنوب میں واقع قدس کے اہم محاذ پر بھی اپنا کنٹرول مضبوط کرلیا ہے۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، ان پیش رفتوں سے یمنی مسلح افواج کو تعز شہر اور حیفان و الراہدہ اضلاع کے درمیان اندرونی رسد کے راستوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔
فوجی ذرائع نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تعز کے دیہی علاقوں میں لڑائی تقریباً اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے اور اب فوجی کارروائیوں کا رخ تعز شہر کو آزاد کرانے کی جانب ہے، کیونکہ ان ذرائع کے مطابق یمنی مسلح افواج نے اب تعز شہر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔
مغربی یمن میں اہم راستوں پر کنٹرول
ان ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ دوبارہ حاصل کیے گئے علاقوں پر کنٹرول مضبوط ہونے سے باب المندب تک دوبارہ رسائی کے لیے سعودی عرب کو حاصل تمام جغرافیائی راستے ختم ہوجاتے ہیں۔
ان کے مطابق باب المندب، یمن کے مغربی ساحل اور المخا بندرگاہ سے لے کر رأس العارہ اور المضاربہ کے ساحلی علاقوں تک تمام نگرانی والے علاقے یمنی مسلح افواج کے کنٹرول میں آچکے ہیں۔
ان ذرائع نے سعودی عرب کی جانب سے 11 ستمبر سے پہلے کی صورت حال بحال کرنے کی کوششوں کو ناممکن قرار دیا۔
اسی دوران یمن کے جنوبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے فوجی گروہوں کو باب المندب میں لڑائی کے لیے بھیجے جانے کے حوالے سے خبردار کرنے کا سلسلہ تیز ہوگیا ہے۔
جنوبی یمن کے کارکنوں کے مطابق سعودی عرب نے درع الوطن فورسز کو، جن کے بیشتر ارکان لحج صوبے کے الصبیحہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، العمالقہ فورسز کے ساتھ الوازعیہ اور ذوباب ضلع کے اطراف میں لڑائی میں شامل کردیا ہے۔ العمالقہ کے بیشتر ارکان یافع کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
ہمارا ہدف سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر ہیں
یہ انتباہات ایسے وقت میں سامنے آئے جب یمنی حکومت نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اس کی فوجی کارروائیوں کا ہدف جنوبی یمن کے عوام نہیں بلکہ سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر اور ان کے فوجی اجتماع ہیں۔
یمنی حکومت نے ان گمراہ عناصر کو بھی خبردار کیا کہ وہ سعودی عرب سے وابستہ فوجی اڈوں میں موجود نہ رہیں، کیونکہ یہ اڈے یمنی مسلح افواج کے جائز اہداف ہیں۔
جنوبی سے مشرقی یمن تک میزائل اور ڈرون حملے
یمنی مسلح افواج نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیاں بھی کیں، جن کا دائرہ جنوبی یمن سے ملک کے مشرقی علاقوں تک پھیل گیا۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع کے جاری کردہ متعدد بیانات کے مطابق، بدھ کی صبح عدن شہر میں واقع بدر فوجی اڈے کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
یہ حملہ سعودی اور پاکستانی افسران اور اضافی فوجیوں کے اس اڈے میں پہنچنے کے بعد کیا گیا۔
یحییٰ سریع نے سعودی عرب کی حمایت یافتہ عدن حکومت کی وزارت ٹرانسپورٹ کے اس دعوے کو مسترد کردیا کہ عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کے بجائے بتایا کہ مشرقی یمن کے الجوف صوبے میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر کے بڑے اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اسی دوران سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سرگرم کارکنوں نے الجوف کے صحرائی علاقوں میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر کے خلاف یمنی مسلح افواج کی وسیع کارروائی کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کیں۔
سعودی حملوں کا یمنی جواب
سعودی عرب کی جانب سے تعز، صنعاء، صعدہ، عمران اور الجوف صوبوں پر کیے گئے فضائی حملوں کے جواب میں، جن کی بدھ کے روز مجموعی تعداد 159 تک پہنچ گئی، یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کی حدود کے اندر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے اپنی فوجی کارروائیاں تیز کردیں۔
رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ریاض، جدہ، عسیر، جیزان اور دیگر علاقوں کے اہم ہوائی اڈوں، فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
سعودی عرب کے بعض ذرائع ابلاغ اور پلیٹ فارموں کی رپورٹس کے مطابق، حالیہ حملوں کے باعث ریاض کے ملک خالد ہوائی اڈے، جدہ کے ملک عبدالعزیز ہوائی اڈے اور ابہا ہوائی اڈے کی فضائی سرگرمیوں میں نمایاں خلل پیدا ہوا۔
یہ بھی بتایا گیا کہ جدہ کی آئل ریفائنری کے قریب تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی، جو کئی گھنٹے تک جاری رہی۔
اس سے قبل فضائی آمدورفت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس نے بتایا تھا کہ ملک عبدالعزیز ہوائی اڈے پر متعدد پروازوں کی لینڈنگ میں مشکلات پیش آئیں اور بعض پروازوں کو ینبع ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔
اسی دوران سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے ریاض کی جانب داغے گئے میزائلوں کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان میزائلوں کو راستے میں روک لیا گیا۔ تاہم انہوں نے جیزان، نجران، ابہا اور القریات کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ علاقے یمن کے دارالحکومت صنعاء سے تقریباً دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔
فضائی کمپنیوں نے سعودی عرب کی پروازیں منسوخ یا معطل کردیں
سعودی عرب کی فضائی حدود میں فوجی کارروائیوں میں اضافے کے ساتھ متعدد بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے سکیورٹی صورت حال کا جائزہ لینا شروع کردیا اور سعودی عرب کی فضائی حدود میں پروازوں کے حوالے سے یمن کی وارننگ پر ردعمل ظاہر کیا۔
کئی فضائی کمپنیوں نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ یا عارضی طور پر معطل کررہی ہیں۔ ان کمپنیوں نے اپنے فیصلے کی وجوہات میں سکیورٹی کی صورت حال، مشرق وسطیٰ کی تازہ صورت حال اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں کو شامل کیا۔
ان میں ڈچ فضائی کمپنی کے ایل ایم نے رواں ماہ کی 24 تاریخ تک اپنی تمام پروازیں معطل کردی ہیں۔
کیتھے پیسیفک نے ہانگ کانگ سے اپنی پروازیں 31 جنوری 2027 تک منسوخ کردی ہیں۔
سنگاپور کی فضائی کمپنی اسکوٹ نے اپنی پروازیں 2 دسمبر 2026 تک معطل کردی ہیں، جبکہ برٹش ایئرویز نے یہ اقدام 3 نومبر تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
ایئر فرانس نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ہے۔
عبدالملک الحوثی: سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان غیر معمولی تعاون
یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالملک الحوثی نے گزشتہ روز بدھ کو سعودی عرب پر الزام عائد کیا کہ اس نے تکفیری گروہوں کو متحرک کرکے انہیں یمن کی جانب بھیجا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت خطے میں امریکی اور صیہونی حکومت کے منصوبوں میں براہ راست شریک اور ان پر عمل درآمد کرنے والی قوت بن چکی ہے۔ انہوں نے یمن کو نشانہ بنانے کے لیے سعودی عرب اور صیہونی حکومت کے درمیان غیر معمولی خفیہ اور زمینی تعاون کی بھی اطلاع دی۔
عبدالملک الحوثی نے طوفان الاقصیٰ کی کارروائی کے آغاز کی سالگرہ کے موقع پر ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ سعودی عرب نے یمن کے غزہ کی حمایت میں اختیار کیے گئے مؤقف کے مقابلے میں امریکی اور صیہونی حمایت حاصل کرنے کے لیے کشیدگی میں کمی کے دور سے فائدہ اٹھایا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یمن کی جانب سے غزہ کی حمایت میں پہلی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے ریاض نے صیہونی حکومت کے ساتھ تعاون شروع کردیا تھا اور جنگ کے دوران فضائی حملوں کو روکنے کی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا۔
سعودی فوجی اڈوں میں صیہونی افسران کی موجودگی
عبدالملک الحوثی نے مزید کہا کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے صوبوں کے اوپر فضائی نگرانی کی کارروائیاں انجام دینے کے لیے صیہونی حکومت کے افسران کو اپنے ہاں ٹھہرایا ہے۔
ان کے مطابق امریکی طیارے ان صیہونی افسران کو قبرص سے یمن کی سرحد کے قریب واقع سعودی فوجی اڈوں تک منتقل کرتے رہے ہیں اور صیہونی حکومت کو صعدہ، حجہ اور عمران صوبوں کے اوپر جاسوسی پروازیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
انصار اللہ کے سربراہ نے سعودی عرب پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ لبنان میں اسلامی مزاحمتی محاذ کو ختم کرنے کے ایک وسیع منصوبے کے تحت امریکا اور صیہونی حکومت کے ساتھ تعاون کررہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب لبنان کے سیاسی حلقوں پر وسیع دباؤ ڈال رہا ہے اور اپنی مالی و سیاسی طاقت استعمال کرکے ملک کے مختلف دھڑوں کو حزب اللہ کے خلاف ایک متحدہ محاذ میں شامل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔
محاصرے کے جواب میں محاصرہ جاری رکھنے پر زور
عبدالملک الحوثی نے آخر میں کہا کہ یمنی عوام ثابت قدمی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف محاصرے کی پالیسی کو مضبوط بنانے اور اس میں مزید شدت پیدا کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کے مطالبات پورے ہوں۔ ان مطالبات میں محاصرہ ختم کرنا اور یمن کے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی شامل ہے، جو سعودی عرب کے بینکوں میں رکھی گئی ہے۔
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