  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

یمنی فوج کا تعز میں سعودی عرب کا ترک ساختہ مسلح ڈرون مار گرانے کا دعویٰ

8 اکتوبر 2026 - 16:23
News ID: 1875504
یمنی فوج کا تعز میں سعودی عرب کا ترک ساختہ مسلح ڈرون مار گرانے کا دعویٰ

یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے تعز صوبے کی فضا میں سعودی فوج سے وابستہ ترکیہ میں تیار کردہ مسلح جاسوس ڈرون ’’بیرقدار آکینجی‘‘ کو دشمنانہ کارروائی کے دوران مار گرایا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا کہ یمنی فوج نے تعز صوبے کی فضا میں سعودی فوج سے وابستہ ترکیہ میں تیار کردہ مسلح جاسوس ڈرون ’’بیرقدار آکینجی‘‘ کو دشمنانہ کارروائی کے دوران مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ڈرون کو مناسب ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔

یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یمنی فوج نے متعدد بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے رأس‌العارہ کے علاقے میں واقع قعوہ فوجی اڈے پر سعودی فوجیوں اور ان کے اجتماع کو نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق، میزائل درست طور پر اپنے اہداف پر لگے، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ اسلحے کے بعض گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اسی دوران باب المندب کے جنوب میں السقیہ کے علاقے اور رأس‌العارہ میں موجود سعودی فوجیوں اور ان کے اجتماعات کو بھی متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے کامیابی سے اپنے اہداف پر لگے اور ان کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha